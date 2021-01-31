Физкультурно-оздоровительный комплекс построят на северо-западе Москвы до конца года

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Покровское-Стрешнево Карта всех событий

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами и игровыми залами построят в районе Покровское-Стрешнево до конца 2021 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, площадь нового комплекса составит около девяти тысяч квадратных метров. На данный момент в здании завершились гидроиспытания бассейнов и начались отделочные работы. В ближайшее время рабочие планируют перейти к благоустройству прилегающей территории. Строительство завершат в течение этого года, добавил заммэра.

— Ежедневно его смогут посещать до полутора тысяч человек. Здесь будут размещены универсальный игровой и тренажерный залы, а также детский и взрослый бассейны, — отметил Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что строительство строительных объектов позволяет увеличивать количество секций для профессионалов и любителей среди жителей Москвы.

В 2020 году в столице возвели девять физкультурно-оздоровительных центров. К 2023 году в городе планируют построить еще около тридцати спортивных объектов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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