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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столичном регионе
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столичном регионе

Анастасия Волоснова

Город

В Москве и Подмосковье был продлен «желтый» уровень погодной опасности до 1 февраля. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

В частности, жителей региона предупредили о сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду, данное предупреждение продлится до 10:00 1 февраля. Из-за гололедицы «желтый» уровень погодной опасности объявили до 12:00 1 февраля, а из-за снегопада — до 23:00 31 января.

В Подмосковье аналогичное предупреждение из-за метели действует до 12:00 1 февраля.

В воскресенье, 31 января, в столичном регионе сохранится облачность и снег, ветер со скоростью 6–11 метров в секунду, температура воздуха составит от минус 4 до минус 2 градусов.

В ночь на 1 февраля температура может опуститься до минус 9 градусов, а порывы ветра усилиться до 17 метров в секунду, ожидается метель и гололедица.

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