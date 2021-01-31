Краснокнижную утку заметили зимой в московских водоемах

Фото: Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В Москве на реке Яузе заметили чирка-свистунка — утку первой категории редкости Красной книги. За птицей понаблюдали специалисты Мосприроды.

Самец и три самки держались на воде вдалеке от других уток. При приближении человека чирок-свистунок бесшумно взлетал и перемещался вверх по течению Яузы. Специалисты заметили характерное для редкой птицы поведение: самец, подзывая к себе самку, активно посвистывал, за что и получил название «свистунок».

Обычно этот вид уток мигрирует с наступлением зимы. Однако в небольших количествах редкие птицы остаются в столичных водоемах и держатся рядом с другими скоплениями водоплавающих птиц.

В теплый период чирок-свистунок предпочитает питаться червями, насекомыми и ракообразными, а осенью и зимой переходит на растительный корм. Птица настороженно относится к людям, но в холодный период может есть в том числе корм, предложенный гуляющими возле водоемов.

Чирок-свистунок в полтора раза меньше знакомой жителям столицы кряквы. Краснокнижная птица считается самой маленькой из речных уток. Благодаря таким особенностям, этот вид обитает в небольших тенистых водоемах, где мало места для больших птиц, сообщает официальный сайт мэра столицы.

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