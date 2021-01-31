«Без фильтров»: Юлия Барановская похвасталась своей внешностью
Телеведущая Юлия Барановская поделилась с поклонниками видеороликом, в котором попозировала на камеру.
— Я красивая без фильтров, без всяких, — сказала Барановская в видеоролике.
Для съемки Юлия выбрала искрящееся и сияющее длинное платье, которое точно подошло ей по фигуре. В довершение образа телеведущая нанесла на лицо яркий макияж. Видеоролик она опубликовала в сторис в своем аккаунте в Instagram.
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