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«Без фильтров»: Юлия Барановская похвасталась своей внешностью
Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

«Без фильтров»: Юлия Барановская похвасталась своей внешностью

Никита Абрамов

Звезды

Телеведущая Юлия Барановская поделилась с поклонниками видеороликом, в котором попозировала на камеру.

— Я красивая без фильтров, без всяких, — сказала Барановская в видеоролике.

«Без фильтров»: Юлия Барановская похвасталась своей внешностьюФото: Instagram Stories / Юлия Барановская

Для съемки Юлия выбрала искрящееся и сияющее длинное платье, которое точно подошло ей по фигуре. В довершение образа телеведущая нанесла на лицо яркий макияж. Видеоролик она опубликовала в сторис в своем аккаунте в Instagram.

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