Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Песков рассказал об инициации разговора Путина с Байденом
Фото: Администрация президента РФ

Песков рассказал об инициации разговора Путина с Байденом

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

РФ вышла с инициативой разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена через несколько дней после инаугурации главы Соединенных Штатов. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, разговор согласовали за несколько дней — это нормальная дипломатическая практика.

— Буквально через несколько дней, да, — уточнил пресс-секретарь президента РФ в эфире телеканала «Россия 1».

Помимо этого, Песков добавил, что существует стандартная практика, когда одна страна формулирует предложение о том, чтобы провести разговор, а также заявляет о темах, которые планирует поднять. Затем ожидается ответ противоположной стороны.

Читайте также: Песков заявил, что в «давосской речи» Путина не было конфронтации и предостережения

Дмитрий ПесковДжо БайденВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Несостоявшийся юбилей Юлии Началовой: жизнь после смерти

Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Все мнения
О проекте