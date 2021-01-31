Песков рассказал об инициации разговора Путина с Байденом

Фото: Администрация президента РФ

РФ вышла с инициативой разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена через несколько дней после инаугурации главы Соединенных Штатов. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, разговор согласовали за несколько дней — это нормальная дипломатическая практика.

— Буквально через несколько дней, да, — уточнил пресс-секретарь президента РФ в эфире телеканала «Россия 1».

Помимо этого, Песков добавил, что существует стандартная практика, когда одна страна формулирует предложение о том, чтобы провести разговор, а также заявляет о темах, которые планирует поднять. Затем ожидается ответ противоположной стороны.

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