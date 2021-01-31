Исследование вакцины «Спутник V» на онкобольных начнется в течение полутора месяцев

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Исследование вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на онкобольных планируется начать в течение одного–полутора месяцев. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

По его словам, дизайн исследования почти разработан.

— Вот-вот начнем, может быть, месяц–полтора, — уточнил Каприн в эфире радио «Говорит Москва».

Кроме того, он добавил, что на данный момент специалисты занимаются формированием групп больных, которые будут испытывать вакцину. Еще ни в одной стране мира не начались подобного рода исследования, заключил эксперт.

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