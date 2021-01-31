Стилист рассказала о трендах сезона весна–лето 2021 года

Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Наступил февраль, а значит, многие уже ощущают приближение весны. О новых трендах в грядущем сезоне весна–лето 2021 года рассказа стилист Ольга Реброва.

Она отметила, что с приходом весны продолжит удерживать позиции макротренд, популярный уже не один сезон: мода на винтажные наряды.

— Это могут быть адаптированные вещи или буквально вещи из сундуков бабушек и дедушек, — рассказала стилист.

Вторым по важности направлением моды станет смешение домашней и уличной одежды, которое, по словам Ольги, продиктовано пандемией.

— Никто не предлагает выходить на улицу просто в пижаме, но мотивы можно использовать, — уточнила Реброва.

Также за счет пандемии усилился тренд на трикотажные вещи. Стилисты считают, что таких предметов гардероба стоит использовать как можно больше.

Тренд на странные формы одежды — необычные вырезы, странный крой и тому подобное — тоже найдет свое место в сезоне весна–лето 2021-го, пишет 5-tv.ru.

Кроме того, Реброва считает, что настоящим трендом в грядущем сезоне станут брюки «бананы». Стилист отмечает, что они должны стать шире, чем предыдущие модели.

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