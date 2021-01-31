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«Получаем угрозы всей семьей»: сын Боярского пожаловался на травлю в Сети
Сергей Боярский намерен подать в суд на хейтера / Фото: duma.gov.ru / Госдума РФ

«Получаем угрозы всей семьей»: сын Боярского пожаловался на травлю в Сети

Юлия Курганова

Звезды

Сын актера Михаила Боярского Сергей, который является депутатом Государственной думы, рассказал, что его семье уже некоторое время угрожает какой-то человек в Сети. Неизвестный устроил настоящую травлю. Наследник артиста написал заявление в полицию.

— Я сейчас являюсь объектом назойливого преследования человека. Получаем угрозы всей семьей от него. Я уже обратился в правоохранительные органы по этому поводу, нахожусь в состоянии осажденной крепости. Блокирую сотни аккаунтов этого человека, а он просто создает новые и продолжает в том же духе, — заявил Сергей Боярский в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Он добавил, что был одним из разработчиков закона об уголовной ответственности за клевету в интернете. Депутат считает важным, чтобы люди чувствовали себя защищенными в Сети, когда их оскорбляют с анонимных аккаунтов. Теперь любой человек может найти обидчика и наказать.

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