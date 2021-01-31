Наземный транспорт в Москве начал работать в штатном режиме

Фото: Департамент транспорта Москвы

Ограничения на движение маршрутов автобусов и электробусов в Москве снимаются. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что весь наземный транспорт города будет работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что ряд маршрутов автобусов и электробусов в Москве ходил с задержками из-за выхода пешеходов на проезжую часть.

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