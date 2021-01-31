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Сотрудники МАЦ спасли провалившего в короб жилого дома кота на юго-западе Москвы
Фото: Пресс-служба отдела информационного обеспечения деятельности ГКУ МАЦ

Сотрудники МАЦ спасли провалившего в короб жилого дома кота на юго-западе Москвы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Изюмская улица Карта всех событий

В столичнои районе Южное Бутово сотрудники Московского авиационного центра (МАЦ) спасли кота. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Уточняется, что на улице Изюмской домашний кот провалился в глухой короб. Питомец упал со второго этажа вдоль труб коммуникации.

— Мяуканье бедного кота привело нас к консьержке на первый этаж. Частично разобрав короб, мы освободили животное и передали хозяйке, — уточнили в пресс-службе.

Стало известно, что питомец не пострадал. Хозяйка домашнего животного поблагодарила спасателей.

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