Сотрудники МАЦ спасли провалившего в короб жилого дома кота на юго-западе Москвы
В столичнои районе Южное Бутово сотрудники Московского авиационного центра (МАЦ) спасли кота. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Уточняется, что на улице Изюмской домашний кот провалился в глухой короб. Питомец упал со второго этажа вдоль труб коммуникации.
— Мяуканье бедного кота привело нас к консьержке на первый этаж. Частично разобрав короб, мы освободили животное и передали хозяйке, — уточнили в пресс-службе.
Стало известно, что питомец не пострадал. Хозяйка домашнего животного поблагодарила спасателей.
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