Сотрудники МАЦ спасли провалившего в короб жилого дома кота на юго-западе Москвы

Фото: Пресс-служба отдела информационного обеспечения деятельности ГКУ МАЦ

Россия, Москва, Изюмская улица Карта всех событий

В столичнои районе Южное Бутово сотрудники Московского авиационного центра (МАЦ) спасли кота. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Уточняется, что на улице Изюмской домашний кот провалился в глухой короб. Питомец упал со второго этажа вдоль труб коммуникации.

— Мяуканье бедного кота привело нас к консьержке на первый этаж. Частично разобрав короб, мы освободили животное и передали хозяйке, — уточнили в пресс-службе.

Стало известно, что питомец не пострадал. Хозяйка домашнего животного поблагодарила спасателей.

Читайте также: Специалисты Московского авиацентра спасли восемь человек в новогодние праздники