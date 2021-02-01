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Названы самые популярные у россиян отпускные направления 2020 года
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Названы самые популярные у россиян отпускные направления 2020 года

Татьяна Плотникова

Туризм

Около трети россиян, принявших участие в исследовании сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», в 2020 году проводили отпуск дома или на даче.

Как выяснил аналитический центр сервиса, 34 процента респондентов по тем или иным причинам отказались от туристических поездок во время отпуска.

Немногим менее, 31 процент опрошенных, провели отпуск в турпоездках по России. При этом по десять процентов съездили в Крым или на черноморское побережье Краснодарского края, два процента побывали на курортах Кавказских Минеральных Вод. Еще девять процентов называли различные другие регионы страны.

Всего пять процентов участников исследования провели отпуск в Турции, четыре процента побывали в других странах.

Еще 26 процентов респондентов рассказали, что вообще не брали отпуск в 2020 году, сообщает RT.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова выразила мнение, что в ближайшие годы в мире может появиться мода на туристические поездки в Россию.

Читайте также: Россияне рассказали, сколько потратили на отпуск в стране

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