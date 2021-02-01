СМИ: Военные Мьянмы решили провести новые выборы правительства

Главнокомандующий ВС Мьянмы генерал Мин Аунг Хлайн / Фото: mil.ru / Министерство обороны РФ

Военные Мьянмы, которые накануне совершили государственный переворот, решили провести в стране новые выборы правительства. Об этом сообщает издание Myanmar Times в понедельник, 1 февраля.

Агентство «Синьхуа» в свою очередь сообщает, что выборы планируют провести после снятия чрезвычайного положения в стране, которое было введено на год. Военные планируют передать власть переизбранному правительству.

Ранее стало известно, что президент Мьянмы Вин Мьин, а также госсоветник, министр иностранных дел и глава правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи были задержаны. Военные ввели в стране чрезвычайное положение и взяли власть в свои руки.

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