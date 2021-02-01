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Москвичам рассказали, как работает обновленный лифтостроительный завод в Щербинке
Фото: «Вечерняя Москва»

Москвичам рассказали, как работает обновленный лифтостроительный завод в Щербинке

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Щербинка Карта всех событий

Щербинский лифтостроительный завод начал свою историю с 1943 года. На данный момент предприятие является одним из крупнейших в РФ в своем сегменте. Его производственная мощность — 12 тысяч лифтов в год, то есть тысяча в месяц. За прошлый год завод продал около девяти тысяч лифтов.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в столице 58 промышленных комплексов.

— Льготы предусматривают снижение региональной части налога на прибыль, двукратное уменьшение налога на имущество и сокращение налога на землю на срок до 10 лет, если предприятие ежегодно подтверждает полученный ранее статус, — цитирует Владимира Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Планируется, что к 2025 году в Щербинке будут выпускать до 16 тысяч лифтов в год.

Проходная данного предприятия выглядит стильно и современно: панорамные окна, эргономичный дизайн, открытое пространство вместо маленьких кабинетов. Модернизацию производства начали в конце 2019 года. Сначала специалисты привели в порядок существующий технологический процесс и логистику. Так, они использовали методы бережливого производства. Все рабочие процессы были упорядочены, а складской комплекс — модернизирован.

Как отметил генеральный директор АО «Щербинский лифтостроительный завод» Антон Артемьев, основным проектом является новая линейка лифтов. Она способна конкурировать с мировыми аналогами, применяемые решения и материалы помогут лифту быть комфортнее и безопаснее, а также стать менее шумным.

Современные лифты оснастили удобными поручнями, комфортным освещением и шрифтом Брайля. По словам гендиректора, предприятие разрабатывает современную систему управления, а также узлы безопасности. Это поможет уменьшить зависимость от импортных поставщиков.

На предприятии работает около 1,5 тысячи сотрудников, порядка 500 человек в одно время находятся в рабочих цехах. Во время модернизации на заводе многие из них прошли обучение.

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