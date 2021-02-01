Инвестпроект по строительству частного дома прекращен на востоке столицы

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Каскадная улица, 8 Карта всех событий

Инвестиционный проект по строительству частного дома на востоке столицы прекращен. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласовала прекращение реализации инвестиционного проекта и расторжение договора аренды земельного участка в одностороннем порядке по адресу улица Каскадная, владение 8, строение б (ВАО), — отметили в пресс-службе.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, на участке площадью около 0,12 гектара планировалась реализация проекта по возведению объектов индивидуального жилищного строительства общей площадью 575 квадратных метров. Однако проект остался нереализованным, так как арендатор не получил разрешение на начало строительства и не приступил к освоению участка.

Отмечается, что в перспективе планируется выставить данный земельный участок на торги, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Реконструкцию Краснобогатырской улицы проведут в Москве