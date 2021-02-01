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Жители Обручевского района смогут приобрести парковочные места по преимущественному праву
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Жители Обручевского района смогут приобрести парковочные места по преимущественному праву

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Ленинский проспект, 95Б Карта всех событий

Парковочные места по преимущественному праву смогут приобрести жители Обручевского района столицы. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Центра управления городским имуществом.

Уточняется, что жители, проживающие по адресу Ленинский проспект, дом 95б, смогут приобрести парковочные места со скидкой 40 процентов. Кроме того, у них появилась возможность обеспечить ими всю семью. Цена лота будет составлять от 1,6 миллиона рублей.

Известно, что 20 машино-мест находятся по адресу Ленинский проспект, дом 95б, подземный этаж 3. Добавляется, что начальная стоимость варьируется от 1,6 до 2,9 миллиона рублей.

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