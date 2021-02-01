Жители Обручевского района смогут приобрести парковочные места по преимущественному праву

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, Ленинский проспект, 95Б Карта всех событий

Парковочные места по преимущественному праву смогут приобрести жители Обручевского района столицы. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Центра управления городским имуществом.

Уточняется, что жители, проживающие по адресу Ленинский проспект, дом 95б, смогут приобрести парковочные места со скидкой 40 процентов. Кроме того, у них появилась возможность обеспечить ими всю семью. Цена лота будет составлять от 1,6 миллиона рублей.

Известно, что 20 машино-мест находятся по адресу Ленинский проспект, дом 95б, подземный этаж 3. Добавляется, что начальная стоимость варьируется от 1,6 до 2,9 миллиона рублей.

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