Женщина с трансплантированным сердцем стала мамой в родильном доме 52-й больницы

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В родильном доме городской клинической больницы №52 женщина родила ребенка после трансплантации сердца. Благодаря современным технологиям и слаженной работе врачей пациентка смогла выносить и родить здорового малыша.

Это уже второй случай успешного появления ребенка на свет у пациентки с пересаженным сердцем в России. Ранее в 2015 году у женщины диагностировали дилатационную кардиомиопатию как осложнение после перенесенной ОРВИ. Пациентке было необходимо провести трансплантацию сердца. Данная операция прошла успешно, после чего женщину выписали под наблюдение кардиолога.

Отмечается, что второй случай коснулся женщины, к которой в 2020 году наступила первая беременность. С ранних сроков врачи-трансплантологи подобрали необходимые препараты для нормальной работы пересаженного органа. На протяжении всей беременности сердце пациентки хорошо функционировало, а сама беременность протекала гладко. На 38 неделе врачи больницы № 52 и Центра имени Шумакова приняли решение о кесареве с эпидуральной анестезией. 26 января на свет появилась доношенная девочка с массой тела 3450 граммом и ростом 52 сантиметра с хорошей оценкой по шкале Апгар.

Мама и ребенок после родов чувствовали себя хорошо. Врачи контролировали концентрацию препаратов как в крови 29-летней женщины, так и в крови новорожденной.

По словам главного врача городской клинической больницы №52 Марьяны Лысенко, ведение беременности у женщин после трансплантации требует очень большого внимания. Главной задачей специалистов в таких случаях является тот момент, чтобы женщина не потеряла трансплантат во время вынашивания плода.

— Наша цель — сделать все, чтобы мама сохранила здоровье, могла вскормить и вырастить ребенка и прожить рядом с ним долгую жизнь, — подчеркнула Марьяна Лысенко.

В свою очередь главный трансплантолог Минздрава России, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Сергей Готье отметил, что главная задача трансплантологии — это возвращение пациентов к обычной жизни. А для женщин после пересадки органов — и возможность вынашивания и рождения здорового ребенка.

— Это вселяет надежду другим женщинам-реципиентам донорских органов, — добавил Готье.

Уточняется, что два года назад в родильном отделении столичной больницы №52 родила женщина после трансплантации легких. Татьяна из Владивостока стала первой в России с пересаженными легкими. Благодаря грамотной работе врачей в результате проведенных манипуляций в январе 2019 года у женщины родилась дочь.

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