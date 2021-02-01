Санкт-Петербург остался на втором месте по заболеваемости COVID-19 в стране

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 1,8 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге. Этот показатель ниже предыдущего почти на 300, сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на портале «СтопКоронавирус.РФ».

Отмечается, что накануне в регионе COVID-19 подтвердился у 2160 человек. Таким образом, Северная столица второй день подряд находится на втором месте в рейтинге заболеваемости по России.

Вместе с тем приводятся сведения о том, что за прошедшие 24 часа в регионе от коронавируса вылечились 1273 человека, а скончались — 53.

Ранее группа зарубежных ученых выяснила, что носители COVID-19 без явных признаков заболевания могут быть безопасны для окружающих. Как сообщает Nation News, исследование в течение двух недель проводили эксперты из Австралии, Китая и Великобритании. Специалисты следили за состоянием 300 человек, находящихся на карантине, но не страдающих явными симптомами новой инфекции. Исследовав близкие контакты этих людей, ученые пришли к выводу, что бессимптомные носители меньше остальных могут заразить других людей.

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