Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Евпатория стала лидером по запросам турнаправлений внутри России
Фото: asojkin / CC BY-NC-SA 2.0

Евпатория стала лидером по запросам турнаправлений внутри России

Елена Фролова

Туризм

Лидером по числу запросов по внутрироссийским туристическим направлениям стала Евпатория. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на слова министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко.

— Данные по «Яндекс.Метрике» говорят о том, насколько возросли запросы по городам Крыма. Так, Евпатория — лидер на территории России по увеличению запросов на внутрироссийском направлении, — пояснил министр.

Он уточнил, что данный показатель за прошлый год вырос на 84 процента. При этом Волченко отметил, что на 64 процента увеличилась популярность Судака, на 49 процентов — Ялты, а на 55 процентов — Алушты.

Напомним, что ранее в Госдуме предложили снять ограничения для иностранных граждан, желающих посетить туристические места в России.

Читайте также: Названы самые популярные у россиян отпускные направления 2020 года

туризмКрымЕвпатория
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Рестораторы ждут роста выручки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Пора простить Бориса Ельцина

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель, увидевший страшное будущее

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Несостоявшийся юбилей Юлии Началовой: жизнь после смерти

Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Все мнения
О проекте