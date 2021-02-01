Евпатория стала лидером по запросам турнаправлений внутри России

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Лидером по числу запросов по внутрироссийским туристическим направлениям стала Евпатория. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на слова министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко.

— Данные по «Яндекс.Метрике» говорят о том, насколько возросли запросы по городам Крыма. Так, Евпатория — лидер на территории России по увеличению запросов на внутрироссийском направлении, — пояснил министр.

Он уточнил, что данный показатель за прошлый год вырос на 84 процента. При этом Волченко отметил, что на 64 процента увеличилась популярность Судака, на 49 процентов — Ялты, а на 55 процентов — Алушты.

Напомним, что ранее в Госдуме предложили снять ограничения для иностранных граждан, желающих посетить туристические места в России.

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