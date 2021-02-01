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Синоптик рассказал о солнечной и морозной погоде в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптик рассказал о солнечной и морозной погоде в Москве

Ксения Монахова

Город

В первые выходные февраля столицу ждет гребень высокого давления. В связи с этим ожидаются морозы и яркое солнце. Об этом в понедельник, 1 февраля, рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

— Сегодняшнее солнце — это редкость. Необычайно яркое солнце будет в выходные — в субботу и воскресенье (6 и 7 февраля — прим. «ВМ») мы ждем гребень (давления — прим. «ВМ»). Будет малооблачная погода, будет очень яркое солнце, — отметил Цыганков.

По его словам, похолодание уже идет в Москву. Так, во вторник, среду и четверг (2–4 февраля — прим. «ВМ») прогнозируется облачная погода с небольшим снегом. Ночью — до минус 9–11 градусов, днем — минус 4–6. Уже 5 февраля столбик термометра в ночные часы опустится до 14–19 градусов. Днем ожидается от минус 8 до минус 12.

— В субботу ночью то же самое, днем — от минус 10 до минус 15 градусов, переменная облачность, небольшой снег. 7 февраля переменная облачность, без осадков, солнышко, днем — от минус 7 до минус 12, — заключил синоптик.

Отмечается, что морозы сохранятся до середины следующей недели, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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