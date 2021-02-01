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СМИ рассказали о давней операции Елены Степаненко
Фото: youtube.com

СМИ рассказали о давней операции Елены Степаненко

Анастасия Колоскова

Звезды

Юмористка Елена Степаненко, которой в апреле исполнится 68 лет, якобы скрывает от общественности тот факт, что почти десять лет назад перенесла серьезную операцию.

По информации СМИ, проблемы со здоровьем появились у артистки еще в 2012 году. Именно тогда ей потребовалось хирургическое вмешательство. Операция прошла в одной из клиник столицы. После нее юмористка какое-то время оставалась в больнице, что укрепило слухи о серьезности заболевания.

Сама Степаненко не дает никаких комментариев относительно произошедшего, уточняет издание «Экспресс-газета».

Ранее актер Стас Садальский признался, что пришел в восторг, встретив на съемке одной из программ помолодевшую и похорошевшую после развода с Евгением Петросяном Степаненко.

Напомним, Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись осенью 2018 года, прожив в браке более 30 лет. В качестве основной версии разрыва отношений между артистами рассматривается увлечение Петросяном молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Он сочетался с ней браком, еще не успев разделить имущество с бывшей супругой.

Вскоре у известного сатирика и его новой супруги родился первенец. Для 31-летней женщины это первый ребенок, а для юмориста уже второй.

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СМИоперацияЕлена Степаненко
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