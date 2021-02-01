МЧС планирует улучшить информирование российских водителей о плохой погоде

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

МЧС России совместно с МВД и Росавтодором планирует наладить информирование водителей страны об опасных погодных условиях. Об этом сообщила пресс-служба министерства в понедельник, 1 февраля.

Уточняется, что это позволит снизить аварийность на дорогах страны.

Во время совещания под руководством первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна обсуждались вопросы информирования водителей об опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях.

В ведомстве отметили, что спецподразделения на прошлой неделе отреагировали более чем на 1,5 тысячи аварий, в результате которых было спасено более 960 человек.

Также на совещании уточнили, что ограничения движения вводились на 22 участках в девяти субъектах России за минувшую неделю. При этом движение удалось восстановить на всех участках, кроме участка дороги в Камчатском крае, передает РИА Новости.

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