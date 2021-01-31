Жителей Подмосковья предупредили о сильном снегопаде

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Из-за сильного снегопада жителям Подмосковья стоит быть внимательнее на дорогах до вечера 31 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

В области ожидается местами сильный снег с 12:00 до 21:00 31 января, рассказали в ведомстве со ссылкой на прогнозы синоптиков.

В связи с этим МЧС призвало подмосковных автомобилистов быть внимательнее на дорогах. В ведомстве посоветовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Пешеходам рекомендовали соблюдать на улицах осторожность на переходах или вблизи автотрасс, передает агентство городских новостей «Москва».

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