Жителей Подмосковья предупредили о сильном снегопаде
Из-за сильного снегопада жителям Подмосковья стоит быть внимательнее на дорогах до вечера 31 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
В области ожидается местами сильный снег с 12:00 до 21:00 31 января, рассказали в ведомстве со ссылкой на прогнозы синоптиков.
В связи с этим МЧС призвало подмосковных автомобилистов быть внимательнее на дорогах. В ведомстве посоветовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.
Пешеходам рекомендовали соблюдать на улицах осторожность на переходах или вблизи автотрасс, передает агентство городских новостей «Москва».
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