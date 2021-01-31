Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Жителей Подмосковья предупредили о сильном снегопаде
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Жителей Подмосковья предупредили о сильном снегопаде

Анастасия Волоснова

Общество

Из-за сильного снегопада жителям Подмосковья стоит быть внимательнее на дорогах до вечера 31 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

В области ожидается местами сильный снег с 12:00 до 21:00 31 января, рассказали в ведомстве со ссылкой на прогнозы синоптиков.

В связи с этим МЧС призвало подмосковных автомобилистов быть внимательнее на дорогах. В ведомстве посоветовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Пешеходам рекомендовали соблюдать на улицах осторожность на переходах или вблизи автотрасс, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Врач рекомендовал москвичам не переходить на весеннюю одежду из-за потепления

ПодмосковьеМЧСпрогноз погоды
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Несостоявшийся юбилей Юлии Началовой: жизнь после смерти

Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Все мнения
О проекте