Пушков оценил шансы Трампа вернуться в президентское кресло

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У Дональда Трампа есть шансы вернуться в Белый дом в 2024 году на фоне ошибок действующего президента, если ему не вынесут импичмент. Такое мнение в интервью «Вечерней Москве» высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, ведущий специалист по внешней политике Алексей Пушков.

Джозеф Байден начал свое президентов с ошибок, говорит сенатор. Демократ решил остановить строительство крупного нефтепровода Keystone XL, что оставит тысячи американцев без работы. Байден «раскалывает американское общество» также готовностью впустить в страну 10–11 миллионов иммигрантов и заигрыванием со сторонниками движения Black Lives Matter. На этом фоне у Дональда Трампа будут шансы вернуться в политику, если, конечно, ему не вынесут импичмент или республиканцы не найдут более подходящей фигуры к 2024 году, говорит Пушков.

— В этих условиях у Трампа будет шанс. Но Трамп — человек очень импульсивный, непоследовательный и умеющий вредить порой самому себе. Поэтому трудно сказать, как он будет себя вести, не сделает ли фальстарт, ненужных заявлений или не подпадет ли под расследования… Ближайшие перспективы у Трампа как у политика, намеренного остаться в седле, не очень хорошие. Сейчас общая обстановка в США не на его стороне. Но со временем на фоне ошибок Байдена и объективных сложностей у Трампа может появиться шанс. Так что это не списанная фигура, — сказал сенатор в беседе с «Вечерней Москвой».

После попытки захвата здания Капитолия сторонниками Трампа 6 января демократы запустили процедуру импичмента. В конце января они передали в Сенат соответствующий документ. Процесс начнется в верхней палате Конгресса 8 февраля. Если республиканцу объявят импичмент, он не сможет больше переизбраться на должность президента.

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