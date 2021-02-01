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«Я вернулся»: Дзюба обратился к фанатам после выздоровления от COVID-19
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

«Я вернулся»: Дзюба обратился к фанатам после выздоровления от COVID-19

Виктория Федотова

Звезды

Футболист Артем Дзюба записал видеообращение к поклонникам, заявив, что он возвращается к тренировкам после выздоровления от коронавирусной инфекции.

— Всем привет, хотел бы вас поблагодарить за поддержку, добрые слова, теплоту. Мне безумно приятно, спасибо вам огромное за это, я очень ценю. Безумно счастлив вернуться в команду, соскучился по ребятам, особенно по футболу. Без футбола не представляю свою жизнь вообще, может быть, это когда-то изменится, но безумно рад был оказаться на поле, нужно догонять, наверстывать упущенное, — заявил футболист.

Дзюба отдельно поблагодарил врачей, заявив, что они «золотые люди», и призвал людей беречь себя и свое здоровье.

Видео опубликовано в Instagram. Оно набрало почти 200 тысяч просмотров.

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