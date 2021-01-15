Дзюба выкладывал видео отдыха в кафе незадолго до заражения COVID-19

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Нападающий сборной России и «Зенита» из Санкт-Петербурга Артем Дзюба публиковал в Instagram Stories видео отдыха в кафе незадолго до заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает «Р-Спорт».

Из публикации футболиста следует, что в ночь с 4 на 5 января он находился в одном из московских кафе, где смотрел полуфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады. Однако в беседе с «Р-Спорт» администратор кафе заявила, что Дзюба был в указанном месте до Нового года.

Ранее стало известно, что Артем Дзюба заболел коронавирусом. По этой причине он не вошел в состав петербургского «Зенита» на тренировочном сборе в ОАЭ.

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