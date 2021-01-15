Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дзюба выкладывал видео отдыха в кафе незадолго до заражения COVID-19
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Дзюба выкладывал видео отдыха в кафе незадолго до заражения COVID-19

Кирилл Николаев

Спорт

Нападающий сборной России и «Зенита» из Санкт-Петербурга Артем Дзюба публиковал в Instagram Stories видео отдыха в кафе незадолго до заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает «Р-Спорт».

Из публикации футболиста следует, что в ночь с 4 на 5 января он находился в одном из московских кафе, где смотрел полуфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады. Однако в беседе с «Р-Спорт» администратор кафе заявила, что Дзюба был в указанном месте до Нового года.

Ранее стало известно, что Артем Дзюба заболел коронавирусом. По этой причине он не вошел в состав петербургского «Зенита» на тренировочном сборе в ОАЭ.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Должны выступать только под свой гимн»: Резник резко отреагировал на ситуацию с Олимпиадой

футболАртем Дзюбакоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Место, где решилась судьба всей войны

Все мнения
О проекте