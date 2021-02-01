Два лыжника погибли из-за схода лавины в Австрии

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Два жителя австрийского Тироля погибли в результате схода лавины. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции в понедельник, 1 февраля.

По ее данным, жертвами стали 38-летняя женщина и 37-летний мужчина, которые 30 января отправились в поход в районе коммуны Зельрайн.

Установлено, что снежный массив обрушился на туристов, когда они совершали спуск за пределами лыжной трассы. Лавина полностью накрыла людей. Родственники мужчины заявили о его пропаже на следующий день.

Поисково-спасательная операция была проведена в тот же день. Специалисты обнаружили тела на месте схода лавины и извлекли их из-под снега, передает РИА Новости.

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