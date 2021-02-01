Сергей Собянин открыл четыре поликлиники в Москве после реконструкции

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл филиал № 3 городской поликлиники № 134 на улице Теплый Стан после реконструкции.

Также по видеосвязи глава города открыл еще три детских медицинских учреждения: филиал № 1 детской городской поликлиники (ДГП) № 7 в Вешняках, головное здание ДГП № 15 в Тимирязевском районе и ДГП № 118 в Северном Бутове.

— Мы продолжаем большую программу Москвы по реконструкции и обновлению московских поликлиник. В настоящее время находится в работе около полусотни. Часть из них начинает вступать в работу. Мы перед этим запустили три клиники, сегодня сразу четыре поликлиники в Москве одновременно запускаем. Одна из них здесь, на Теплом Стане, — отметил мэр.

Сергей Собянин подчеркнул, что поликлиника оборудована всеми необходимыми средствами для работы, в том числе сложнейшим диагностическим оборудованием. Он поблагодарил медиков и отметил, что во время ситуации с коронавирусом на их плечи легли серьезная нагрузка и ответственность.

— Это очень важно. Иначе многие из этих пациентов оказались бы тяжелыми в наших клиниках с непонятным исходом. И такое внимательное отношение к ним все это время — это дорогого стоит, это стоит тысячей жизней москвичей, — заключил Сергей Собянин.

Завершена реконструкция 11 столичных поликлиник, еще в 35 продолжаются ремонтные работы. Многие из них планируется открыть в 2021 году, передает агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что реконструкция поликлиники на улице Теплый Стан началась в феврале 2020 года. В рамках работ для комфорта пациентов создали зоны ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами. В здании установлено 1369 единиц современного медицинского оборудования.

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