Андрей Воробьев поручил разработать единую систему оплаты проезда в электричках
Работу единой транспортной карты собираются запустить на пригородном сообщении в Московской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает «Радио 1».
— Началось внедрение единой платежной системы Подмосковья. На автобусах она уже активно внедряется. Человеку не нужно покупать несколько карт и пополнять их, — пояснил Андрей Воробьев.
Он также добавил, что система охватит и Московские центральные диаметры.
— Очень надеюсь, что программисты, которые занимаются внедрением, доберутся и до пригородного сообщения, — отметил губернатор.
Ранее стало известно, что с 1 февраля более чем на 300 городских маршрутах общественного транспорта можно оплатить проезд с помощью карты «Тройка».
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