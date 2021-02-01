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Андрей Воробьев поручил разработать единую систему оплаты проезда в электричках
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Андрей Воробьев поручил разработать единую систему оплаты проезда в электричках

Елена Фролова

Общество

Работу единой транспортной карты собираются запустить на пригородном сообщении в Московской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает «Радио 1».

— Началось внедрение единой платежной системы Подмосковья. На автобусах она уже активно внедряется. Человеку не нужно покупать несколько карт и пополнять их, — пояснил Андрей Воробьев.

Он также добавил, что система охватит и Московские центральные диаметры.

— Очень надеюсь, что программисты, которые занимаются внедрением, доберутся и до пригородного сообщения, — отметил губернатор.

Ранее стало известно, что с 1 февраля более чем на 300 городских маршрутах общественного транспорта можно оплатить проезд с помощью карты «Тройка».

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