Татьяна Голикова: Более миллиона россиян живет с диагнозом ВИЧ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В России насчитывается более 1,1 миллиона россиян с диагнозом ВИЧ. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

— В России на 31 декабря 2020 года — и это предварительные данные, официальные будут позже — зарегистрировано более 1,1 миллиона человек, живущих с ВИЧ, — отметила она.

По словам Голиковой, свыше 60 процентов болеющих в России составляют мужчины. Наибольшее количество зараженных среди граждан РФ — в возрасте от 30 до 44 лет. Средний возраст умерших с ВИЧ составил 39 лет, сообщает Интерфакс.

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