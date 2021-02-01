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Татьяна Голикова: Более миллиона россиян живет с диагнозом ВИЧ
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Татьяна Голикова: Более миллиона россиян живет с диагнозом ВИЧ

Кирилл Николаев

Общество

В России насчитывается более 1,1 миллиона россиян с диагнозом ВИЧ. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

— В России на 31 декабря 2020 года — и это предварительные данные, официальные будут позже — зарегистрировано более 1,1 миллиона человек, живущих с ВИЧ, — отметила она.

По словам Голиковой, свыше 60 процентов болеющих в России составляют мужчины. Наибольшее количество зараженных среди граждан РФ — в возрасте от 30 до 44 лет. Средний возраст умерших с ВИЧ составил 39 лет, сообщает Интерфакс.

Читайте также: Голикова: Недопустимо, чтобы россияне воспринимали вакцинацию как принудительную

ВИЧТатьяна ГоликоваРоссия
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