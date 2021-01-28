Голикова: Недопустимо, чтобы россияне воспринимали вакцинацию как принудительную

Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Российские граждане не должны воспринимать вакцинацию от коронавирусной инфекции как принудительный процесс. Об этом в четверг, 28 января, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в ходе совещания правительства с президентом России Владимиром Путиным.

По ее словам, введение дополнительных паспортов или каких-то иных документов вызывает раздражение граждан.

— Граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс — это на сегодняшний день недопустимо, — цитирует Голикову РИА Новости.

Ранее Голикова заявила, что в России уже произведено 8,2 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции. В настоящее время в регионы направлено почти 2,7 миллиона доз вакцины.

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