Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Голикова: Недопустимо, чтобы россияне воспринимали вакцинацию как принудительную
Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Голикова: Недопустимо, чтобы россияне воспринимали вакцинацию как принудительную

Кирилл Николаев

Общество

Российские граждане не должны воспринимать вакцинацию от коронавирусной инфекции как принудительный процесс. Об этом в четверг, 28 января, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в ходе совещания правительства с президентом России Владимиром Путиным.

По ее словам, введение дополнительных паспортов или каких-то иных документов вызывает раздражение граждан.

— Граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс — это на сегодняшний день недопустимо, — цитирует Голикову РИА Новости.

Ранее Голикова заявила, что в России уже произведено 8,2 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции. В настоящее время в регионы направлено почти 2,7 миллиона доз вакцины.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Голикова назвала главную сложность с введением международных COVID-сертификатов

вакцинацияТатьяна Голиковакоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Британские университеты отменяют культуру

Александр Никонов
Александр Никонов

О, дивный новый мир, в котором ничего не скроешь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не все спокойно в нидерландском королевстве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Библия для гаджетов — новое слово в христианстве

Все мнения
О проекте