Голикова назвала главную сложность с введением международных COVID-сертификатов

Фото: government.ru/Сайт Правительства России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что введение единого международного сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции для поездок в другие страны маловероятно.

Как пояснила Голикова, вероятность появления такого документа мала, поскольку «это невозможно согласовать по определению». По этой же причине Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат, напомнила вице-премьер.

— Именно потому, что очень сложно принять, — рассказала Голикова в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что в России не будут вводиться COVID-паспорта. По ее словам, в стране планируют вести электронный реестр людей, которые сделали прививку от коронавируса, но это не будет являться «паспортом», так как вакцинация — дело добровольное.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева отметила, что вопрос введения «ковидных паспортов» требует более детальной проработки на международном уровне.

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