Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Голикова: В России произведено 8,2 миллиона доз вакцины от коронавируса
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Голикова: В России произведено 8,2 миллиона доз вакцины от коронавируса

Кирилл Николаев

Общество

В России уже произведено 8,2 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 28 января, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в ходе совещания правительства с президентом России Владимиром Путиным.

По ее словам, в настоящее время в регионы направлено почти 2,7 миллиона доз вакцины. Голикова отметила, что в стране ведется мониторинг всего процесса вакцинации: от производства вакцины до расчета потребностей, до получения прививки гражданами и реагирования граждан на ту организацию процесса, которая идет в России, сообщает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Голикова назвала главную сложность с введением международных COVID-сертификатов

вакцинаТатьяна Голиковакоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Зачем британские университеты отменяют культуру

Александр Никонов
Александр Никонов

О, дивный новый мир, в котором ничего не скроешь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не все спокойно в нидерландском королевстве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Библия для гаджетов — новое слово в христианстве

Дмитрий Волкострелов
Дмитрий Волкострелов

Какой он — театр будущего

Все мнения
О проекте