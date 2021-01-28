Голикова: В России произведено 8,2 миллиона доз вакцины от коронавируса

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

В России уже произведено 8,2 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 28 января, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в ходе совещания правительства с президентом России Владимиром Путиным.

По ее словам, в настоящее время в регионы направлено почти 2,7 миллиона доз вакцины. Голикова отметила, что в стране ведется мониторинг всего процесса вакцинации: от производства вакцины до расчета потребностей, до получения прививки гражданами и реагирования граждан на ту организацию процесса, которая идет в России, сообщает РИА Новости.

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