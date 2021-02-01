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Адвокат объяснил, к чему приводит подделка подписи
Фото: pixabay.com

Адвокат объяснил, к чему приводит подделка подписи

Елена Фролова

Общество

Подделка подписи может понести за собой уголовную или административную ответственность. В каком случае факт фальсификации автографа может привести на скамью подсудимых, адвокат Алексей Карабаев рассказал ФАН.

Эксперт пояснил, что существует ряд различных случаев, когда человек ставит в документах чужую подпись. Это могут быть безобидные копии автографов родителей в дневнике или росписи за коллегу в табеле о получении зарплаты для бухгалтерии. Однако есть ситуации сложнее. Например, когда работник расписывается за главного бухгалтера в отчетных документах для налоговых служб, однако не ставит руководителя в известность об этом.

При этом бывают случаи, когда чужая подпись ставится с корыстной целью. Тогда и последствия будут другими.

— Наличие в официальном документе подписи человека придает ему законную силу. Поэтому ставить чужой автограф на бумагах нельзя, на это никто не имеет права. По закону это считается подделкой и влечет уголовное наказание, — объяснил Алексей Карабаев.

Существует два вида фальсификации: ручная и техническая. Однако это имеет значение только для мошенника. Для полиции и суда это неважно. Внимание уделяется лишь последствиям проделанного.

— Законом карается подделка официальных бумаг, а также их покупка и продажа, — добавил эксперт.

Он пояснил, что фальсификация подписи становится преступлением в случае совпадения нескольких обстоятельств. Например, имеет значение, в каком именно документе была произведена подделка, для чего он был изготовлен и кто это сделал.

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