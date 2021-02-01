Парапланерист погиб в Подмосковье после жесткой посадки

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Подмосковный парапланерист погиб после жесткого приземления в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе местной администрации.

Мужчина совершил посадку параплана в деревне Федоровское. В результате жесткого столкновения с землей он получил тяжелые травмы.

Уточняется, что мужчину попытались спасти. Однако по пути в больницу он скончался, приводит Интерфакс слова собеседника агентства.

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