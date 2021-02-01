Сергей Собянин назначил нового замначальника главного контрольного управления Москвы

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На должность заместителя начальника главного контрольного управления столицы назначен Антон Слободчиков. Соответствующий документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно распоряжению главы города, Слободчиков будет занимать должность в течение одного года. Указ был подписан в понедельник, 1 февраля. Документ опубликовали на официальном сайте мэра столицы.

Ранее Сергей Собянин назначил на должность заместителя руководителя Департамента строительства Москвы Игоря Базия. Он будет занимать пост три года начиная с 28 января 2020-го.

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