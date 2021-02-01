Сергей Собянин назначил нового замначальника главного контрольного управления Москвы
На должность заместителя начальника главного контрольного управления столицы назначен Антон Слободчиков. Соответствующий документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Согласно распоряжению главы города, Слободчиков будет занимать должность в течение одного года. Указ был подписан в понедельник, 1 февраля. Документ опубликовали на официальном сайте мэра столицы.
Ранее Сергей Собянин назначил на должность заместителя руководителя Департамента строительства Москвы Игоря Базия. Он будет занимать пост три года начиная с 28 января 2020-го.
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