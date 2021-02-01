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Сергей Собянин освободил от должности первого заместителя префекта САО Москвы
Фото: МЧС

Сергей Собянин освободил от должности первого заместителя префекта САО Москвы

Анастасия Волоснова

Город

Владлена Аксенова освободили от должности первого заместителя префекта Северного административного округа Москвы. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно документу, Аксенов уволился с поста по собственному желанию. Постановление было подписано в понедельник, 1 февраля, и опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее с поста заместителя руководителя Департамента строительства Москвы уволился по собственному желанию Карен Оганисян. На его должность 28 января Сергей Собянин назначил Игоря Базия.

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Северный округ Москвыназначение на должностиСергей Собянин
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