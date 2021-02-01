Сергей Собянин освободил от должности первого заместителя префекта САО Москвы

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Владлена Аксенова освободили от должности первого заместителя префекта Северного административного округа Москвы. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно документу, Аксенов уволился с поста по собственному желанию. Постановление было подписано в понедельник, 1 февраля, и опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее с поста заместителя руководителя Департамента строительства Москвы уволился по собственному желанию Карен Оганисян. На его должность 28 января Сергей Собянин назначил Игоря Базия.

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