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«Они стреляют себе в ногу»: Пушков прокомментировал импичмент Трампа
Фото: Пресс-служба Совфеда

«Они стреляют себе в ногу»: Пушков прокомментировал импичмент Трампа

Камран Гасанов

Внешняя политика

У республиканцев нет другого лидера, кроме Дональда Трампа, который может привести их к победе на выборах президента США в 2024 году. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, ведущий специалист по внешней политике Алексей Пушков.

Стремление ряда республиканцев, в частности их лидера в Сенате Митча Макконнелла, присоединиться к демократам и вынести Трампу импичмент ударит и по самим консерваторам.

— Трамп — хоть и бывший президент, но у него большая поддержка населения: 74 миллиона человек. Я думаю, никто из республиканцев даже близко не подошел бы к такой цифре. Республиканцы стоят перед дилеммой: либо оставить Трампа, либо сбросить его, найдя другого лидера. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл хочет сбросить его, но у них другого лидера нет. Это первая причина, по которой республиканцы не поддержат импичмент Трампа. Другая причина: опрокидывая Трампа, они стреляют себе же в ногу. Они же были вместе с ним у власти, многие из них занимали должности в администрации. Превращать импичмент из символической в практическую политическую акцию республиканцам невыгодно. Это подвергнет их позиции в американском обществе риску. Это может их так ослабить, что они не смогут оправиться даже к следующим президентским выборам 2024 года, — сказал Пушков.

В конце января демократы внесли в Сенат резолюцию об импичменте Дональда Трампа. Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл в середине месяца в беседе со своими коллегами допустил, что за совершенные Трампом «правонарушения» ему можно вынести импичмент. Макконнелл и ряд сенаторов предложили перенести процедуру импичмента на февраль, чтобы процесс прошел максимально прозрачно и справедливо, а у адвокатов бывшего президента было больше времени на ознакомление с материалами дела.

Процедуру импичмента инициировали демократы во главе с Нэнси Пелоси после того, как 6 января, незадолго до инаугурации Байдена, в здание Капитолия ворвались демократы, пытавшиеся предотвратить утверждение Джозефа Байдена обеими палатами Конгресса в качестве президента. Демократы считают Трампа виновным в этих беспорядках, в ходе которых погибли пять человек.

Полную версию интервью с Алексеем Пушковым читайте на сайте «Вечерней Москвы»

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