«Унизительный финал»: Трампу предрекли уголовное преследование и крах политической карьеры

Фото: facebook.com / The White House

Число погибших в ходе беспорядков у здания Капитолия достигло пяти человек. Победивший на выборах президента США демократ Джозеф Байден назвал митингующих «внутренними террористами», а спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала немедленной отставки Дональда Трампа. Почему республиканцу не дают спокойно передать власть 20 января, «Вечерней Москве» объяснил американист, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Эксперт отмечает, что даже если Трамп проиграл выборы, у него были шансы занять ведущие позиции в американской политике в будущем.

— Трамп объявлял, что в 2024 году пойдет на выборы президента от Республиканской партии, отзеркалив ситуацию с Байденом. Ему было бы 78 лет. У Трампа неплохие шансы избраться. В 2022 году (его дочь — прим. «ВМ») Иванка Трамп собиралась пойти в Палату представителей от 12-го округа штата Нью-Йорк. Она хотела открыть мощное медиа и быть сильным оппозиционным игроком, — говорит Малькевич.

Эти амбиции крайне не устраивали противников миллиардера. Поэтому и была устроена провокация возле здания Конгресса.

— Я абсолютно убежден, что этот штурм Капитолия спровоцировали противники Трампа. В этом деле замешаны «Антифа». Все это было сделано специально, чтобы уничтожить его политическую карьеру. На всех планах Трампа и его дочери поставлен жирный крест, — полагает журналист.

Ранее социальные сети «Фейсбук», «Твиттер» и «Инстаграм» объявили о блокировке аккаунтов Трампа до конца его президентского срока (до 20 января). Малькевич обратил внимание, что удаляются также комментарии и посты, связанные с протестами. Так что теперь найти следы и доказательства, которые могли бы оправдать Трампа, будет почти невозможно.

Американист не исключает, что после демонстраций Трампу может угрожать судебное преследование.

— Это отличный повод объявить ему бойкот и заявить, что гражданское общество отвергает Трампа. После того, как он перестанет быть президентом по технологии, апробированной на (журналисте — прим. «ВМ») Алексе Джонсе, его просто снесут везде со словами, что он враг общества, призывает к террору, его везде забанят, ему ни одного рупора не оставят. История с штурмом позволяет подвести его под уголовное дело, мятеж, террор, — утверждает член ОП.

Фото: Стрингер / РИА Новости

Ряд конгрессменов от демократической партии, включая спикера нижней палаты Конгресса Палаты представителей Нэнси Пелоси, требует немедленной отставки действующего президента.

— Они хотят, чтобы Трамп окончательно не остался в учебниках достойным президентом, который в первые три года обеспечил экономический рост и при котором началась вакцинация. Это был бы унизительный финал, когда выкидывают с президентского кресла за 10 дней до окончания срока полномочий. Это попытка публично-назидательно наказать и показать, — заключил Малькевич.

Беспорядки в США произошли 6 января на фоне сертификации победившего на выборах президента демократа Джозефа Байдена. Сторонники проигравшего Дональда Трампа считают, что Байден смог победить благодаря фальсификациям и требуют пересчета голосов. Они попытались сорвать утверждение кандидатуры нового президента в обеих палатах Конгресса, ворвавшись в здание Капитолия. В ходе противостояния с силами правоохранительных органов погибли четыре демонстранта и один полицейский. Конгресс позднее все-таки утвердил Байдена президентом. Церемония инаугурации пройдет 20 января. Трамп на мирный транзит власти согласился, но победу конкурента все еще не признает.

Читайте также: «На самом деле дно»: как мир отреагировал на кровопролитие в Вашингтоне