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Маленький секрет успешной работы с депрессией: где получить бесплатную помощь в Москве
Фото: pixabay.com

Маленький секрет успешной работы с депрессией: где получить бесплатную помощь в Москве

Марьяна Шевцова

Город

Депрессия — серьезное заболевание, которое лечится медикаментозно. Она вызвана нарушением на нейрогормональном уровне. Однако грамотный психотерапевт, помимо лечения таблетками, обязательно порекомендует и работу с психологом. Первые симптомы надвигающегося недуга: снижение настроения и двигательной активности, замедление мышления. Подробнее об этом рассказала специалист Московской службы психологической помощи Ирина Стафийчук.

Помогите психологу вас вылечить

Лечение депрессии требует особой терапии и усилий не только со стороны психолога, но и клиента! Это и есть маленький секрет успешной работы с депрессией и не только. На практике можно наблюдать хорошие результаты выздоровления, если клиент полностью соблюдает предписания специалиста.

— Основная сложность заключается в том, что клиент постоянно испытывает пониженное настроение, апатию, ничего не хочет делать, может проваляться целый день в постели, проплакать несколько часов подряд. Но важно помнить, что нужно себе помогать. В психологическом сообществе иногда шутят и говорят: «Помогите психологу вас вылечить». Поэтому важный принцип, как и в любой терапии, — серьезный подход, регулярность, волевые усилия и глубокое осознание того, что вы хотите поменять ситуацию, — рассказывает Ирина.

Помните: ваша жизнь — ваша ответственность. Счастье не приходит само по себе — это всегда работа. Если вы живете прошлым или ждете, что все наладится само собой, то упускаете все хорошее, что происходит с вами сейчас. Ожидание и бездействие не смогут сделать вас счастливым.

В Москве в круглосуточном режиме такую помощь можно получить по городскому телефону 051, по мобильному номеру +7 (495) 051, а также в чате психологической поддержки на сайте: www.msph.ru.

Записаться на бесплатные очные или дистанционные психологические консультации можно в Московской службе психологической помощи населению. Телефон для справок +7 (499) 173-09-09. Психологи помогут выстроить гармоничные отношения с самим собой и окружающим миром, тем самым приблизив ощущение счастья!

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