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СМИ: Мужчина с ножом напал на пассажиров метро в Брюсселе
Фото: Pixabay/Fleimax

СМИ: Мужчина с ножом напал на пассажиров метро в Брюсселе

Кирилл Николаев

Происшествия

Мужчина с ножом напал на пассажиров на станции метро «Западный вокзал» в Брюсселе. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщил телеканал RTBF.

По данным полиции, нападавшего удалось нейтрализовать.

Как сообщила газета La Libre, в результате инцидента пострадала женщина. Нападавший является ее бывшим сожителем. Полиция придерживается мнения о то, что инцидент, скорее всего, не был терактом, а носил личный характер.

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