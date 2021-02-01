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Участника незаконной акции в Москве заключили под стражу из-за брошенного в полицию фаера
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Участника незаконной акции в Москве заключили под стражу из-за брошенного в полицию фаера

Анастасия Волоснова

Происшествия

Бросившего в полицейских фаер участника несанкционированной акции в центре Москвы заключили под стражу. Об этом рассказала помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Она уточнила, что парень был арестован в связи с расследованием уголовного дела по статье о хулиганстве.

По данным следствия, в субботу, 23 января, молодой человек пришел на незаконную акцию вблизи улицы Большой Дмитровки в центре Москвы. Во время массового мероприятия он поджег пиротехническое сигнальное устройство и бросил его в сотрудников правоохранительных органов. Полиция занималась охраной общественного порядка во время незаконной акции.

Позднее полиция задержала 21-летнего парня по подозрению в совершении преступления. Подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. В настоящее время он заключен под стражу по решению суда, приводит РИА Новости слова Ивановой.

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