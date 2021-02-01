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Госсекретарь США заявил, что Штаты не имеют отношения к несогласованным акциям в РФ
Фото: BrookingsInst / CC BY-NC-ND 2.0

Госсекретарь США заявил, что Штаты не имеют отношения к несогласованным акциям в РФ

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Вашингтон не причастен к несанкционированным акциям в России. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

По его словам, подобные несогласованные акции вызваны проблемами страны.

— Российское правительство совершает большую ошибку, если думает, что дело в нас. А дело в них, — отметил Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что «глубоко обеспокоен» арестами людей на несогласованных акциях по всей стране.Блинкен подчеркнул, что в настоящее время США рассматривают варианты реагирования на прочие «российские действия, которые вызывают беспокойство».

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. Подобные события прошли и в других городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии. Также несанкционированные акции прошли в российских городах в воскресенье, 31 января.

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