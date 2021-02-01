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Около 6 тысяч семей получат право на высадку именных деревьев в столичных парках
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Около 6 тысяч семей получат право на высадку именных деревьев в столичных парках

Анастасия Волоснова

Город

Порядка 6 тысяч семей подали заявки на высадку именных деревьев в московских парках в 2021 году. Об этом рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в интервью телеканалу «Москва 24».

Получить именное дерево москвичи могут в рамках акции «Наше дерево». Отмечается, что в 2020 году к программе присоединились более 5 тысяч семей. В этом году до окончания акции ожидается еще около 6 тысяч заявок от столичных семей, сообщил Кульбачевский.

— Заявки будем принимать еще до 30 июля этого года. Поэтому, думаю, тысяч 12 семей должны принять участие в этом году, — уточнил руководитель департамента.

Акция «Наше дерево» позволяет родителям ребенка, родившегося с 1 января 2019 года, выбрать породу дерева и место, где они хотели бы его высадить. Отмечается, что родители должны иметь место жительства и регистрацию в Москве. Подать заявку можно до достижения ребенком 3-летнего возраста.

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