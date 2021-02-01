Более 28 тысяч российских военных вылечились от COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

От коронавирусной инфекции вылечились 28 074 российских военных. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в бюллетене Министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что за сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 112 военнослужащих. С контроля медиков по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования сняты 182 человека.

В настоящее время выявлено 2829 военнослужащих с положительными результатами теста на коронавирус. Все заболевшие находятся под постоянным наблюдением врачей.

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