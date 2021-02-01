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Более 9 миллионов жителей Великобритании получили первые дозы вакцины от COVID-19
Фото: sxc.hu

Более 9 миллионов жителей Великобритании получили первые дозы вакцины от COVID-19

Кирилл Николаев

В мире

Более девяти миллионов жителей Великобритании получили первые дозы вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что первые дозы вакцины получили почти 9,3 миллиона человек, а вторые — 494,2 тысячи. В настоящее время в Соединенном Королевстве жителей прививают американо-германской вакциной Pfizer и британской AstraZeneca. Список одобренных для использования в стране препаратов пополнила американская Moderna. Первые поставки вакцины ожидаются весной.

Также сообщается, что за сутки число новых случаев коронавируса в Великобритании составило 18 607, умерли 406 человек. Всего с начала пандемии заболевание подтвердилось у более чем 3,8 миллиона человек, зафиксировано 106 564 летальных исходов, сообщает РИА Новости.

Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне.

Позднее новую разновидность коронавируса обнаружили в других странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта COVID-19.

С 4 января в Великобритании введен уже третий по счету национальный локдаун.

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