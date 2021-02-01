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Движение на востоке Москвы ограничат 2 февраля
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Движение на востоке Москвы ограничат 2 февраля

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, 1-я улица Бухвостова Карта всех событий

Дорожное движение на ряде улиц в Восточном административном округе Москвы будет ограничено во вторник, 2 февраля. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает столичный главк Министерства внутренних дел.

С полуночи 2 февраля будет ограничено движение в Проектируемом проезде 917 от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал.

С 09:00 движение транспорта ограничат на улице 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917, а также на улице 1-я Бухвостова от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по городу Москве.

Ранее сообщалось, что движение транспорта в Москве ограничено с 21 января в районах Коньково, Теплый Стан и Ясенево из-за закрытия до 7 февраля участка Калужско-Рижской линии столичного метрополитена.

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