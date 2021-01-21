Движение ограничили в районе закрытия участка Калужско-Рижской линии метро

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Движение транспорта в Москве ограничено с 21 января в районах Коньково, Теплый стан и Ясенево из-за закрытия участка Калужско-Рижской линии столичного метрополитена.

До 7 февраля будет закрыт участок «Беляево» — «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии. Там ведется прокладка тоннеля будущей Большой кольцевой линии, в связи с этим поезда будут курсировать от станции «Новые Черемушки» в центр и от станции «Беляево» в южном направлении.

В связи с закрытием участка «оранжевой» линии метро с 21 января по 9 февраля движение в районах Коньково, Теплый стан и Ясенево будет ограничено. Для проезда городского транспорта организованы обособленные выделенные полосы общей протяженностью около девяти километров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее столичный департамент транспорта рассказал об автобусных маршрутах на время закрытия участка оранжевой ветки метро.

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