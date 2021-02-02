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Продюсер «Ералаша» рассказал о проблемах с финансированием киножурнала
Кадр из киножурнала «Ералаш»

Продюсер «Ералаша» рассказал о проблемах с финансированием киножурнала

Виктория Родимкина

Кино

Детский юмористический киножурнал «Ералаш» на данный момент находится в поисках финансирования для запуска новых проектов. Об этом сообщил продюсер «Ералаша» Аркадий Григорян.

Он отметил, что год назад проект остался без поддержки, поэтому ему необходимы новые партнеры для финансирования съемок.

— Кино непосредственно связано с постоянным поиском финансирования, а уж если вы снимаете детское кино — умножайте проблему на два. К сожалению, в прошлом году мы впервые остались без финансовой поддержки. По этой причине мы ищем партнера для запуска новых сюжетов, — цитирует продюсера РБК.

По словам Аркадия Григоряна, если деньги на съемки не найдутся в ближайшее время, проект будет оплачен за счет собственных средств. Он подчеркнул, что останавливать проект не планируется — Ералаш продолжит снимать ролики, которые будут транслировать на телевидении и в Сети.

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