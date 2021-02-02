Неделя «Ералаша» стартует в московском кинотеатре «Иллюзион»

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

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Показы выпусков юмористического киножурнала «Ералаш» пройдут в московском кинотеатре «Иллюзион» со 2 по 8 февраля. Об этом во вторник, 2 февраля, рассказали в пресс-службе «Ералаша».

Неделя «Ералаша» проводится в память о его создателе Борисе Грачевском, который скончался 14 января.

Зрители смогут увидеть 40 выпусков с 35-миллиметровой пленки из архива Госфильмофонда, в том числе сюжеты с Геннадием Хазановым, Татьяной Пельтцер, Семеном Фарадой, Георгием Вициным и другими звездами советского экрана. Также будут продемонстрированы и более новые выпуски, со звездами современного экрана.

В частности, в кинотеатре покажут выпуски «Улика», «Медвежья услуга», «Сон в руку», «Однажды в булочной», «Чудеса в решете», «Шпаргалка», сообщает РИА Новости.

Напомним, о смерти создателя детского юмористического журнала «Ералаш» стало известно вечером 14 января. В конце декабря 2020 года Борис Грачевский был госпитализирован с COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти режиссера. Церемония прощания с Грачевским прошла 17 января.

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