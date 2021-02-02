Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ученые сравнили, как стареют люди в России и в странах Евросоюза
Фото: pixabay.com/ru

Ученые сравнили, как стареют люди в России и в странах Евросоюза

Виктория Родимкина

Общество

Исследователи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) выявили особенности индивидуального старения людей интеллектуальных профессий, живущих в России и в странах Евросоюза.

По мнению ученых, темп психологического и биологического старения у жителей стран ЕС замедляется в среднем возрасте, но после 65 начинает сближаться с темпом старения россиян.

Исследователи оценили динамику показателей биологического и психологического возраста у людей от 32 до 70 лет. Одна группа добровольцев проживает в России, другая переселилась из РФ в страны Евросоюза.

В исследовании поучаствовали научные сотрудники, преподаватели вузов, работники НИИ.

— Объективный показатель здоровья россиян и мигрантов не различается, а вот по субъективной оценке заболеваний различия максимальны: мигранты считают себя более здоровыми, — сказала профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета экстремальной психологии МГППУ Татьяна Березина.

Она отметила, что исследователи-мигранты начинают считать себя более молодыми, они больше заботятся о своем здоровье. При этом, уточнила специалист, у граждан России присутствует пенсионный стресс — у мужчин и женщин в период 51–65 лет начинают появляться проблемы со здоровьем, что ведет к ускоренному старению организма. Тогда как у россиян-мигрантов такого стресса не обнаружено.

Кроме того, Татьяна Березина добавила, что в России граждане часто оценивают свой субъективный возраст как примерно равный календарному или чуть выше, тогда как мигранты-женщины 51–65 лет оценивают свой возраст ниже календарного на 10 лет, а мужчины — на 20 лет. Результаты исследований разместили в журнале Investigation in Health, Psychology and Education.

Читайте также: Девальвация квалификации. Компетентность почти половины россиян не соответствует занимаемой должности

ученыеЕвросоюзпроцесс старения
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Спасет ли сепарация семью

Олег Сыров
Олег Сыров

Как мы выиграли войну: смекалка, упорство и русский мат

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Терпения вам, Владимир Владимирович

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Рестораторы ждут роста выручки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Пора простить Бориса Ельцина

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель, увидевший страшное будущее

Павел Крашенинников
Павел Крашенинников

Грядет гаражная амнистия

Все мнения
О проекте